Başkan Uysal, gençlerle buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gençlere eğitimde fırsat eşitliği sunmak için hizmete açılan ve 5'inci eğitim yılına başlayan Muratpaşa Gençlik Merkezi'ni (MURGEM) ziyaret etti. Bu yıl 810 öğrencinin kayıt yaptığı merkezde Başkan Uysal, gençlerle edebiyattan spora sohbet etti.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 810 öğrencisiyle yeni eğitim ve öğretim yılına başlayan Kızılsaray Mahallesi'ndeki gençlik merkezi, MURGEM'i ziyaret etti. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında kapılarını açan ve süreç içinde 2 binden fazla gencin üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren MURGEM'de Başkan Uysal, devam eden derslere misafir oldu. Uysal, derse verilen arada öğrencilerle spordan edebiyata ve sanatın diğer dallarına sohbet etti. Sporun özellikle zaman yönetimi konusunda kişiyi geliştiren, disiplin sağlayan bir yanı olduğunun altını çizen Uysal, bununla birlikte biyolojik ve psikolojik sağlığa da olumlu etkilerinden bahsetti. Kişinin yeteneği olan bir sanat dalıyla uğraşmasının da benzer etkiler yaratacağına dikkat çeken Uysal, gençlere Tolstoy'dan Yaşar Kemal'e Türk ve dünya edebiyatının klasiklerini okuması tavsiyesinde bulundu.



Etik, hümanizma ve insanlık değerleriyle yoğrulmamış teknik uzmanlığın son aşamada insanlığının işine yaramadığını belirten Uysal, "Bu değerlere sahip olabilmek, bu değerle donanmak için klasikleri okumamız gerekiyor. Bunu yapmadan, kişisel olarak iyi bir doktor, iyi bir mühendis olabileceğimize inanmıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA