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Başkan Uysal: "Hentbolda uzun vadeli bir yapılanma içindeyiz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Pazar günü oynayacağı Yenimahalle Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının antrenmanını ziyaret etti.

20.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:02Başkan Uysal:
Belediye Başkanı Ümit Uysal, Pazar günü oynayacağı Belediye maçı hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının antrenmanını ziyaret etti. Başkan Uysal, Yenimahalle maçıyla birlikte zorlu bir fikstüre başlayacak takıma güvendiğini belirterek, "Çok iyi sonuçlar alacaklarına inanıyorum" dedi.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 15'inci hafta maçında Pazar günü Ankara'da Yenimahalle Belediyespor'la karşılaşacak olan Muratpaşa Belediyespor, hazırlıklarını sürdürüyor. Süleyman Evcilmen Salonu'nda akşam saatlerinde gerçekleşen son antrenmanda Paşanın melekleri antrenör Birol Ünsal yönetiminde taktik çalıştı.

Antrenmanı Uysal ve Muratpaşa Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz'la birlikte takip etti. Uysal, antrenmanını ardından takımla birlikte akşam yemeği yedi. Uysal, hentbolda uzun vadeli bir yapılanma içinde olduklarını bunu bir inovasyon temelinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Sporcuların hem kondisyon hem fiziksel hem de taktiksel gelişimlerini yakından takip edildiğini, uyku ve beslenme düzenlerine kadar ilgilendiğini belirten Uysal, "Bizim derdimiz Türkiye'de hentbolu yükseltmek, spor bilincini, bilimsel çalışmayı yükseltmek ve herkese ilham vermek" dedi.

Uysal, pazar günü karşılaşacakları Yenimahalle maçıyla birlikte Türkiye Kupası yarı final maçlarıyla zorlu bir fikstürün takımı beklediğini de dikkat çekerek "İyi sonuçlar alacaklarına inanıyorum. Ama bizim asıl hedeflerimiz gelecek yıl ve ondan sonrası. Çok ciddi noktalara gideceğimizden şüphem yok" diye konuştu. - ANTALYA

Yenimahalle, Muratpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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