Haberler » Güncel » Başkan Uysal, İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru'yu ağırladı - Haber

Başkan Uysal, İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru'yu ağırladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın Torosların zirvesinde bulunan kardeş belediyesi İbradı'nın Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru ve belediye meclis üyelerini ağırladı.

13.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:56Başkan Uysal, İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru'yu ağırladı
Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'nın Torosların zirvesinde bulunan kardeş belediyesi 'nın Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru ve belediye meclis üyelerini ağırladı. Başkan Uysal, "Hemşehrilerimizin ifadesiyle 'Kainatın başkenti' İbradı için ortak çalışmalarımız devam edecek" dedi.

İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru, meclis üyeleriyle birlikte Başkan Uysal'ı ziyaret etti. Küçükkuru, Aralık 2014'te imzalanan protokolle Muratpaşa Belediyesi'yle kardeş belediye olduklarını belirterek "Antalya'nın 500 bine yaklaşan nüfusuyla en büyük ilçelerinden Muratpaşa ve nüfus olarak en küçük ilçesi İbradı'mızın kardeş belediye olmasının üzerinden 5 yıl geçti. Bu süreçte birçok çalışmayı Muratpaşa Belediyesi'yle hayata geçirdik" dedi.

Başkan Uysal, her ne kadar İbradı'nın Antalya'nın en küçük ilçesi olsa da İbradılıların kent yaşamında oldukça aktif olduğunu söyledi. İbradı'nın aynı zamanda Altınbeşik Mağarası, düğmeli evleri başta olmak üzere doğal ve kültürel değerleriyle dünya ölçeğinde bir ilçe olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "İbradı, 1990'da Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hukukçu, siyaset adamı Prof. Dr. Muammer Aksoy'un memleketi olması dolayısıyla da bizim için ayrıca önemlidir" diye konuştu. Taşıdığı değerler, sahip olduğu doğal ve kültürel özelliklerle İbradı'nın "Kainatın Başkenti" sıfatını hak ettiğini belirten Başkan Uysal, "İbradı Belediyemizle çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Ziyaretin sonunda İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru, Başkan Uysal'a İbradı kestanesi ve yöresel pekmez hediye etti. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, İbradı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:05 AB'den İngiltere'ye "Brexit'i onayla" mesajı - Haber
13:05 "Ninja Kaplumbağalar" yakayı ele verdi - Haber
13:05 Faili meçhul cinayetler davasında 17 sanığa beraat kararı - Haber
13:01 İzmir'de müze ve ören yerlerini 2 milyon 800 bin kişi ziyaret etti - Haber
13:01 Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin'den önemli açıklamalar - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Haber
13.12.2019 13:09:42