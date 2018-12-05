Başkan Uysal İlçe Sakinleriyle Buluştu

Muratpaşa
Belediye Başkanı Ümit Uysal
, ilçe sakinleriyle bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uysal, "Görüşülebilir olmak ve görüşülebilir kalmak en önemli ilkemizdir" diyerek çarşamba günleri düzenlendiği randevusuz görüşme saatinde ilçenin farklı mahallerinden gelen vatandaşlarla buluştu.
Uysal, ilçe sakinleriyle yaklaşık üç saat görüştü, dilek ve önerileri dinledi, yaşanan sorunların çözümü için gelenlere yardımcı oldu.
Öte yandan, Alanya
'da düzenlenen Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışmasında Pratik Gençler Üniversite Türk Mutfağı Ana Yemek Yarışmasında derece yapan Mert Ateş, kupasıyla birlikte Başkan Uysal'ı ziyaret etti.
Başkan Uysal, genç aşçıyı başarılarından dolayı kutladı.
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:44