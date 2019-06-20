Başkan Uysal, İtalya'da kardeş kent protokolünü imzaladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İtalya'da katıldığı Popolinfesta'da Gradara Belediyesi'yle kardeş kent iyi niyet protokolünü imzaladı. Başkan Uysal, imza töreninde Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi'yle tarihi Üç Kapılar maketiyle birlikte Antalya'nın geleneksel yemeklerinin tariflerinin yer aldığı "Toroslardan Akdeniz'e Antalya Lezzetleri" kitabını hediye etti.



Başkan Uysal, belediyenin Ermenek, Zeytinköy ve Memurevleri mahallelerinde bulunan destek eğitim merkezlerinden 8 öğrenciyle birlikte İtalya'nın Fermignano ve Gradara belediyelerince gerçekleştirilen Popolinfesta kapsamında temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda San Marino devlet başkanlarıyla birlikte belediye ve meclis başkanlarını ziyaret eden Başkan Uysal, ziyaretlerde Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek Kaleiçi Old Town Festivali'ne davetler gerçekleştirdi. Urbino Üniversitesi Rektörü Vilberto Stocchi'yi de ziyaret etti. Başkan Uysal, Rektör Stocchi'yi Antalya'ya davet etti.



Gerçekleştirilen temaslarda herkesi Kaleiçi'ne davet ettiklerini belirten Başkan Uysal, "Turist hareketliliği konusunda iş birliği önerdik. Kurduğumuz olumlu diyalogların bir sonraki aşamasında ortak yayın konularına geçmeyi hedefliyoruz" dedi.



Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin paylaştığı tarihi ve kültürel gelenekleri ön plana çıkarmayı hedefleyen ve 23 Haziran'da sona erecek festivalde Başkan Uysal, ayrıca, Gradara Belediyesi'yle kardeş kent iyi niyet protokolünü imzaladı. İmza töreninde Başkan Uysal'la birlikte katılan çocuklar zeybek oynayıp Anadolu kültürünün en iyi şekilde tanıtırken Başkan Uysal da törende Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi'yle tarihi Üç Kapılar maketiyle birlikte Antalya Tanıtım Vakfı'nın(ATAV) Antalya'nın geleneksel yemeklerinin tariflerinin yer aldığı "Toroslardan Akdeniz'e Antalya Lezzetleri" kitabını hediye etti. Uysal, İtalya'da 1 haftaya yaklaşan temaslarının ana amacının Kaleiçi'nin tanıtmak olduğunu belirterek, "Kaleiçi'nin şu anda bulunduğu bölgeyi ziyaret eden turistlerin tanımasını istiyoruz. Antik kentler tarihin derinliklerinden gelen sanat eserleridir. Tarihi mirasımıza bu hassasiyetle sahip yaklaşıyor ve sahip çıkıyoruz" diye belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA