Başkan Uysal: "Kırcami'de problem yok"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, aynı zamanda Kırcami bölgesi sakinlerinin yaylası olan Korkuteli'nin Küçüklü Mahallesi'nde düzenlenen Barbunya Şenliği'nde "Kırcami'de şehirleşmiş bölgenin hemen kenarına inşaat ruhsatı isterseniz verebiliriz. Hiçbir problem yok" dedi.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kurban Bayramının üçüncü günü Korkuteli'nin Küçüklü Mahallesi'nde bu yıl 8'incisi düzenlenen Barbunya Şenliği'ne katıldı. Şenlikte CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı ve CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin de yer aldı. Aynı zamanda Kırcami sakinlerinin yaylası olan Küçüklü'de yaptığı konuşmada Başkan Uysal, Kırcami imar planları için 5 yıldır, her şey açık seçik ve ortada olmak üzere nefes almadan çalıştıklarını söyledi. Şu anda da imar planlarının hiçbir problemi olmadığını belirten Uysal, "Şu anda, plana bizden önce işlenmiş bir kural dolayısıyla sadece yolların ve alt yapının yapılmış olması halinde inşaata başlanabiliyor. Ama şehirleşmiş bölgenin hemen kenarına inşaat ruhsatı isterseniz, verebiliriz. Hiçbir problem yok" dedi.



Bazı çevrelerin, yerel seçimler sonrasında, imar planlarının yapılmasını mümkün kılan Toprak Koruma Kurulu'nun Kırcami'ye ilişkin kararının iptal edildiği yönünde bir takım iddiaları dillendirdiğini belirten Uysal, "İptal edilmiş bir şey yok. Bize gelen hiçbir tebligat yok. Birileri bizim planımızla uğraşıyor olabilir. Ama bu planı iptal dahi ettirseniz dahi bu milletle beraber santim santim, gün gün süreçleri takip edeceğiz ve son nefesimize kadar bunu çıkarmak ve cari kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Öyle bir kurul kararının iptal ettiririz arada kaynatırız aklınıza gelmesin. Millet her şeyi biliyor. Demokrasi içinde bedelini ödersiniz. Planımıza dokunmayın" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA