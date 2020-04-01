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Başkan Uysal, "Komşularımızın yanındayız"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını ilçedeki kurumlarla koordinasyon halinde sürdüren Turunç Masa'nın çağrı ve koordinasyon merkezindeki çalışmalarını inceledi.

01.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:30
Başkan Uysal,
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını ilçedeki kurumlarla koordinasyon halinde sürdüren Turunç Masa'nın çağrı ve koordinasyon merkezindeki çalışmalarını inceledi. Başkan Uysal, "Komşularımız, sıkıntılarını alıştıkları telefona 444 80 07 Turunç Masa'mıza iletebiliyorlar. Bütün koşullarımızla komşularımızın, ülkemizin yanında olmaya çalışıyoruz" dedi.

Başkan Uysal, pandemi haline gelen korona virüse karşı Muratpaşa Belediyesi'nin devam eden çalışmalarını yerinde inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor. Başkan Uysal, bu kapsamda, belediyenin Aralık 2014'ten bu yana 7 gün 24 saat çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web, basın gibi birimleriyle Muratpaşalıların istek, öneri ve şikayetlerini alıp çözüme kavuşturan Turunç Masa'nın çalışmalarını yenide inceledi.

Belediyenin ana hizmet binasında içinde bulunan çağrı ve koordinasyon merkezlerinde incelemelerde bulunan Başkan Uysal, dünyanın çok özel bir süreçten geçtiğini belirterek, bu dönemde en küçüğünden en büyüğüne Muratpaşa sakinlerinin çeşitli ihtiyaçları olduğunu söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Bizim zaten eskiden beri devam eden gerçek ihtiyaç sahiplerine dönük evde bakım, AŞ evi hizmetlerimiz ve diğer servislerimiz olanca hızıyla devam ediyor. Böyle dönemlerde iletişim talebinde de bir yükseliş oluyor. Bütün kamu yönetimiyle ilgili sıkıntılarını komşularımız alıştıkları telefona, 444 80 07 Turunç Masa'mıza iletebiliyorlar. Personelimiz, çalışma arkadaşlarımız bu dönemde özel bir yapılanma içerisinde oldular. Şuan kriz döneminde olan bir yönetim şekliyle, hep beraber, olağanüstü çözümlerle yolumuza devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın mesafelerini ayarladık. Onların çalışma koşullarında bazı değişiklikler yaptık. Bütün koşullarımızla komşularımızın, ülkemizin yanında olmaya çalışıyoruz." - ANTALYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Ümit Uysal, Muratpaşa, Aralık, Güncel
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