Başkan Uysal: "Model Ortaya Koymamız Lazım"

30 Kasım 2018 Cuma 12:00



30 Kasım 2018 Cuma 12:00

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin (KA.DER) düzenlediği 'Yerel Yönetimler Akademisi'ne konuşmacı olarak katıldı.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, KA.DER'in Antalya'da düzenlediği 'Yerel Yönetimler Akademisi'ne konuşmacı olarak katıldı. 2 Aralık'a kadar devam edecek akademide yaptığı konuşmada Başkan Uysal, kadın adaylarını katıldıkları seçimlerde başarı sağlamasının esas olduğunun altını çizerken ancak yapılması gerekenler olduğuna dikkat çekti.Başkan Uysal, öncelikli olarak kadınların siyaset alanında 'kadın gibi var olabildiği' bir siyasal ortamın oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Uysal, "Siyasi ortamda kadınca bir temsil yapabiliyor olması lazım ki gerçekten sonuç alabilelim" dedi. Bununla birlikte bir modelin ortaya konulması gerektiğini belirten Başkan Uysal, "Yani iyi bir hayat vadetmek, iyi şeyler vadetmek bunun sonucunda cazip hale gelmek ve toplumun teveccühünü kazanmak" diye konuştu.Muratpaşa Belediyesi olarak bu çerçevede belediyecilik çalışmalarını 3 ana başlık altında biraraya getirdiklerini aktaran Başkan Uysal, "Yerel yönetimlerde kendimize göre bir kategorizasyon yaptık. Bunu bir kitaptan falan öğrenmiş değiliz. Genel olarak hayat kültüründen çıkarmış olduğumuz bir şey. 3 olmazsa olmaz başlık koyduk. Birinci başlık alt yapı, binalar, beton, yol, parklar, temizlik hizmetleri gibi zorunlu temel hizmetler. Buna 'Temel belediyecilik' dedik. İkinci başlık sosyal hizmetler yani toplumumuzun değerleriyle, sözleriyle ifade edecek olursak, 'Altta kalanın canı çıkmasın' hizmetleri ya da 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hizmetleri. 3'üncü bir başlık daha koyduk. Bu da komşulaşma, kardeşleşme, kent kimliğini yükseltme. Toplum her gün yeri ayrıştırılmalara tabi tutulurken Muratpaşa'da biz bunun tam zıddını yapıyoruz. Bütün milli, dini bayramlarımızı, bütün özel günlerimizi, hepsini hep beraber kutluyoruz. Buna da 'Komşulaşma, kardeşleşme hizmetleri' diyoruz. Bununla da yetinmiyoruz, yıl için 12 festival gerçekleştiriyoruz. Sırf toplumu bir araya getirmek ve her kesimi bir arada tutmak için."Tüm bu hizmetleri aynı zamanda Muratpaşa'da yaşayan herkese ayrımsız bir şekilde ulaştırdıklarını belirten Başkan Uysal, "Bence en önemlisi de bu. Bütün bu hizmetleri; bütün insanları torpilli sayarak tek bir telefondan dağıtıyoruz. 444 80 07 Turunç Masa" dedi.Konuşmasının ardından Başkan Uysal'a, KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, KA.DER Yerel Yönetimler Akademisi'ne katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. - ANTALYA