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Başkan Uysal, onursal üye oldu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ortaokul yıllarında pansiyonunda kaldığı Antalya Lisesi'nin mezunlar derneği ALİMDER'in onursal üyesi oldu.

19.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:26Başkan Uysal, onursal üye oldu
Belediye Başkanı Ümit Uysal, ortaokul yıllarında pansiyonunda kaldığı Lisesi'nin mezunlar derneği ALİMDER'in onursal üyesi oldu.

Antalya Lisesi Mezunları Derneği (ALİMDER) Başkan Sermin Kasapoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, dernek üyeleri, ALİMDER'in çalışmaları ve 2020 projeleri hakkında Başkan Uysal'a bilgi verdi. Başkan Uysal, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirirken 125 yıla yaklaşan tarihiyle Antalya Lisesi'nin aynı zamanda Antalya'nın tarihi olduğunu söyledi. Antalya'nın eğitim hayatında çok önemli bir role sahip olan Antalya Lisesi'nin uzun yıllar lise denince akla gelen tek yer olduğunu belirten Uysal, kurumun aynı zamanda 1980 öncesinde pansiyonun da bulunduğunu anlattı. Kendisinin de parasız yatılı sınavlarını kazanarak İstiklal Ortaokulu'nda okurken Antalya Lisesi Pansiyonu'nda kaldığını anlatan Uysal, ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından okulun parasız yatılı statüsü kaldırılarak pansiyonu kapatıldığını söyledi. Başkan Uysal, bu nedenle henüz 10 yaşındayken İzmir'de Cumhuriyet Lisesi pansiyonuna geçtiğini olduğunu söyledi. Uysal, Antalya Lisesi'nin kent tarihinin olduğu kadar Antalya'da yaşayan hemen hemen herkesin kişisel tarihinde bir yeri olduğunu belirterek, mezunlar derneğinin merkezinde lisenin yer aldığı bu tarihi bugüne taşıyacak çalışmalara öncülük yapması gerektiğini söyledi. Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak her türlü desteğe hazır olduklarını belirtirken ALİMDER'in onursal üyesi de oldu. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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