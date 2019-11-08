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Başkan Uysal: "Sonsuza kadar yaşayacak"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında "O, kalbimizde, beynimizde, bütün benliğimizde sonsuza kadar yaşayacak.

08.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:44 Başkan Uysal:
Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında "O, kalbimizde, beynimizde, bütün benliğimizde sonsuza kadar yaşayacak. Sevgiyle, saygıyla ve minnetle özlemle anıyoruz" dedi.

Başkan Uysal, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Uysal, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yılında saygı ve özlemle anıyoruz. O, fikirleriyle bütün dünyanın yolunu aydınlattı. O, askeri yetenekleriyle bir ulusu yok olmaktan kurtardı. Tasada ve kıvançta beraber düşünen, beraber hisseden bir ulus inşa etti. O, kalbimizde, beynimizde, bütün benliğimizde sonsuza kadar yaşayacak. Sevgiyle, saygıyla ve minnetle özlemle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümsüzdür" ifadelerinde bulundu.

Muratpaşa Belediyesi, büyük önder Atatürk'ü vefatının 81'inci yıl dönümünde bir dizi etkinlikle anacak. Anma programı 10 Kasım Pazar günü Belediye Meclisi'nce adı Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilen Muratpaşa Belediyesi hizmet binası yanındaki Muratpaşa Kent Meydanı'nda başlayacak. Meydanda düzenlenecek isim verme törenin andından Atatürk Kent Meydanı'ndan Erdal İnönü Kent Parkı'na uzanacak "Atatürk'e Saygı Yürüyüşü" düzenlenecek. Türk bayrakları ve Atatürk posterlerinin taşınacağı yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş boyunca meşaleler, Eski Lara Caddesi'ni aydınlatacak. Yürüyüşün sonunda ise Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, Cumhuriyet Korosu'yla birlikte "7'den 70'e Atatürk'e Saygı Konseri" verecek. - ANTALYA

Mustafa Kemal Atatürk, Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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