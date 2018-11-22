Başkan Uysal Türk Metal Sendikası Üyelerine Başarılar Diledi

Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli şube Başkanı Metin Ercan
ve yönetimi Ereğli Belediye
Başkanı Hüseyin Uysal
'ı makamında ziyaret etti.
Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede yeniden başkan seçilmesinin ardından protokol ziyaretlerine başladı. Ercan ve yönetim kurulu üyeleri Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı makamında ziyaret ederek kendisiyle bir süre sohbet etti. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ziyarete ilişkin yaptığı konuşmada "Türk Metal Sendikası Genel Kurulunda güven tazeleyerek yeniden Şube Başkanı seçilen Sayın Metin Ercan'a ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - ZONGULDAK
Hüseyin Uysal
22 Kasım 2018 Perşembe 17:46