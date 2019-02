Başkan Uysal: Yapamadıkları her hizmeti Büyükşehir'in üstüne yıkıyorlar

Kaynak: DHA

Başkan Uysal : Yapamadıkları her hizmeti Büyükşehir'in üstüne yıkıyorlarİSTANBUL, ( DHA )- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal , Dizdariye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Dizdariye'de iki kıraathanede düzenlenen ' Söz Sizde' programıyla Büyükçekmeceli vatandaşların sorularını cevaplayan Başkan Mevlüt Uysal, 'Büyükçekmece Belediyesi 25 senedir yapmadığı hizmetleri Büyükşehir'e, bakanlıklara ve devlete yıka yıka gelmiş bugüne kadar maalesef' dedi.31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece'de seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Mevlüt Uysal, Dizdariye Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallede düzenlenen 'Söz Sizde' programlarına katılan Uysal, Büyükçekmecelilerle sohbet ederek vatandaşların şikayetlerini dinledikten sonra, 1 Nisan 'dan itibaren hep birlikte sorunların çözüleceğini ifade etti.'İSTEYEN YETKİLERİ, KANUNLARI OKUR'Vatandaşların sorularını cevaplayan Mevlüt Uysal bir vatandaşın, 'İlçelerin yetkisi olmadığı için Büyükçekmece'de bir şey yapılamıyormuş' sorusuna, 'Büyükçekmece yapmadığı her hizmeti, Büyükşehir Belediyesi'nin üstüne atarak bu işten kurtulamaz. Şimdi biz, bu daireleri yapacağız dediğimizde, sizin elinizden bu daireleri alacaklar diye propaganda yapıyorlar. Çünkü bunu Mimarsinan 'da ve Roman Mahallesi'nde gördük. Büyükçekmece Belediyesi 25 senedir, her şeyi Büyükşehir'e, Bakanlıklara ve devlete yıka yıka gelmiş bu güne kadar maalesef. Bir adım ileri gideceği yerde hep yerinde saymış. Aynı şey tekrar ediyor. Nihayetinde 'başkanım onlar öyle diyor' demek yerine isteyen bakanlığın, büyükşehrin ve ilçe belediyesinin yetkilerini, belediye kanununda yazanları okur? dedi.'YAT LİMANI SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ'Büyükçekmece'nin kanayan yarası haline gelen ve mahkeme tarafından usulsüzlük tespit edildiği için durdurulan Yat Limanı inşaatında da konuşan Uysal, şöyle dedi'Yat limanı projesi bir şirkete ihale edilmiş ve bu şirket bu projeyi yapamamış. Daha sonra başka bir şirkete ihale edilmiş. Bu şirket ihale yasaklısı olmasına ve devleti çok defa zarara uğratmasına rağmen tekrar yeni bir firma gibi alıyor ve yeni firmanın ortakları ile eski firma ortaklarının aynı olduğu ortaya çıkıyor. Eski şirketle yeni şirketin aynı adrese sahip olduğu da ortaya çıkıyor. Devlet bu şirkete dava açmış. Sonrasında da mahkeme yat limanı ihalesini durdurdu. Bu işi doğru yapmanın usulü yok mu' Başkasına suç bulmak yerine. Nihayetinde bu iş mahkemeye intikal etmiş. Mahkeme orayı aklı başında inceleyip kararını verdikten sonra biz oraya gidebiliriz. Biz çıkıp bu yat limanını yapacağız desek mahkeme de iptal kararı verirse biz ne yapacağız o zaman? Yat limanına araçların çok rahat giriş çıkışlarının olması lazım. Büyükçekmece mahalleleri arasında bile doğru dürüst giriş çıkış yokken o yat limanının oraya araç girişi nasıl olacak? Yat sahibi birinin gidebileceği mekanlar yat limanı yakınında yoksa, otoparkı yoksa bir önemi yok. Mimar Sinan 'ın oraya yapılması daha doğru olurdu. Şimdiki proje için belirlenen yer doğru bir tercih değil. Ama 20 yıldır devam eden bu sorunu sizler de araştırın. 1 Nisan'da görevi devralırsak mahkemenin verdiği karar göre oturup bir değerlendirme yapacağız.?