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Başkan Uzundemir'den esnaf ziyareti

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Beşköprü Mahallesindeki tuhafiye pazar yerinde esnaf ziyareti yaptı.

11.10.2019 13:43Başkan Uzundemir'den esnaf ziyareti
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Beşköprü Mahallesindeki tuhafiye pazar yerinde esnaf ziyareti yaptı.

Pazar esnafının istek ve önerilerini dinleyen Başkan Uzundemir, vatandaşlarla sohbet etti. Pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Uzundemir, Ortacalı vatandaşların hayat kalitesini artırmak için projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Uzundemir, "Belediye Başkan yardımcımız, meclis üyemiz ve ekiplerimizle birlikte geçen hafta sebze pazaryeri, bu haftada tuhafiye pazaryerinde esnafımızla bir araya geldik. İsteklerini ve sorunlarını dinledik. Arkadaşlarımız gerekli notları aldı. Esnafımızın her daim yanındayız. Sevdamız Ortaca düşüncesiyle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Esnaf ziyaretine Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in yanı sıra Başkan Yardımcısı Fedayi Kılıç, Meclis üyesi Sebahi Yılmaz ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Başkan Uzundemir'e sıkıntılarını aktaran esnaflar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - MUĞLA

Alim Uzundemir, Ortaca, Güncel

Kaynak: İHA

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