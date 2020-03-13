Başkan Uzundemir'den özel sporculara anlamlı destek
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneğine forma desteğinde bulundu.
13.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:53
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneğine forma desteğinde bulundu.
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in, 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası ziyaretleri sırasında Ortaca İşitme Engelliler Derneği üyeleri, spor müsabakalarında kullanacakları malzeme isteklerini iletmişti.
Gelen isteği geri çevirmeyen Başkan Uzundemir, kulübün yeni sezonda kullanacağı formaları Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği yetkililerine teslim etti.
Kulüp yetkilileri forma taleplerinin yerine getirilmesinden dolayı Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'e teşekkür etti.
Amatör spor kulüplerine her zaman destek vermeye çalıştıklarını dile getiren Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, sporculara oynayacakları müsabakalarda başarılar diledi. - MUĞLA
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in, 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası ziyaretleri sırasında Ortaca İşitme Engelliler Derneği üyeleri, spor müsabakalarında kullanacakları malzeme isteklerini iletmişti.
Gelen isteği geri çevirmeyen Başkan Uzundemir, kulübün yeni sezonda kullanacağı formaları Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği yetkililerine teslim etti.
Kulüp yetkilileri forma taleplerinin yerine getirilmesinden dolayı Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'e teşekkür etti.
Amatör spor kulüplerine her zaman destek vermeye çalıştıklarını dile getiren Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, sporculara oynayacakları müsabakalarda başarılar diledi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Etiketler : Engelliler Haftası, Alim Uzundemir, Aralık, Ortaca, Güncel
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