Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Uzundemir'den sağlık çalışanlarına teşekkür

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Koronavirüs ile mücadeleyi desteklemek amacıyla sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu yazdı ve hediye paketi takdim etti.

01.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:13
Başkan Uzundemir'den sağlık çalışanlarına teşekkür
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Koronavirüs ile mücadeleyi desteklemek amacıyla sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu yazdı ve hediye paketi takdim etti.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ziyaret ettikleri sağlık çalışanlarına, Başkan Uzundemir adına teşekkür mektubunu iletti ve hediye takdim etti.

Salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; "Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde gösterdiğiniz emek ve fedakarlık asla azımsanamaz. Zorluklara göğüs geren, milleti için gecesini gündüzüne katan siz sağlıkçılarımıza şükranlarımı sunuyor, destekleriniz ve el birliği ile bu zor günleri atlatacağımıza inanıyor, azim, inanç ve kararlılıkla devam ettirdiğiniz tedavi sürecindeki katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alim Uzundemir, Koronavirüs, Ortaca, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Uzundemir'den sağlık çalışanlarına teşekkür - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
İmamoğlu, Soylu’nun ’Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz’ sözlerine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Haberler
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
ABD’de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

18:44: çıkışlarda kontrol; uzun araç kuyrukları oluştu - Haber 18:44: Osmaniye'de koronavirüs tedbirleri - Haber 18:44: TSK'nin yardım malzemesi taşıyan uçağı İtalya'ya ulaştı - Haber 18:43: Araya mesafe koyalım deyince polise şikayet etti - Haber 18:42: Edirne Valiliği'nden 'hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:39: İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber