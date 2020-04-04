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Başkan Uzundemir Koronavirüs önemleri alınan Pazaryerinde incelemelerde bulundu

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Koronavirüs ile mücadele kapsamında pazarları gezerek incelemelerde bulundu.

04.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:08
Başkan Uzundemir Koronavirüs önemleri alınan Pazaryerinde incelemelerde bulundu
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Koronavirüs ile mücadele kapsamında pazarları gezerek incelemelerde bulundu.

Koranavirüs tedbirleri kapsamında Sebze Pazar yerinde yerel ürün satan esnafları Tuhafiye Pazar yerine alındı. Pazar yerlerinin girişlerine dezenfeksiyon üniteleri yerleştirildi.

Sosyal mesafenin çok önemli olduğunu dile getiren Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; "Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koranavirüs nedeniyle ilçemizde gerekli tedbir ve önlemleri en üst seviyeye çıkarttık. Cuma Pazarlarının yoğun olması sebebiyle, yerel üretici olan esnaflarımızı tuhafiye pazar yerine aldık. Bu çalışmamızdan sonra sebze pazar yeri ve tuhafiye pazar yerinde meyve ve sebze satan esnaflarımız arasında sosyal mesafe alanını oluşturmuş olduk. Tabi bu alanı esnaflarımız arasında oluştururken, vatandaşlarımız arasında da korumak için zabıta ekiplerimiz ve polis arkadaşlarımız ile pazar yerlerinde giriş alanlarında vatandaşlarımızın ateşlerini ölçerek, pazara sırayla giriş uygulamasını yapıyoruz. Bu yapılan çalışmaları da yerinde inceledik ve vatandaşlarımızın görüşlerini aldık. Sağlık için ellerin sürekli temizlenmesi çağrılarına, belediye olarak bizde üstümüze düşeni yaptık ve pazar yerlerinin girişlerine dezenfektan otomatları yerleştirdik. Zabıta ekiplerimiz ile vatandaşlarımıza da gerekli uyarı ve bilgilendirmeleri yaparak, vatandaşlarımızın dezenfektan otomatlarında ellerini dezenfekte etmelerini sağlıyoruz." dedi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında üstlerine düşen görevi yerine getirdiklerini söyleyen Uzundemir, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü; "Ortaca Belediyesi olarak korana Virüs ile mücadelede ilk günden beri çalışmalarımız sürüyor. Bakanlıklarımızdan gelen genelgeleri uyguluyoruz. Belediye olarak üstümüze düşen sorumlulukları yapıyor, hizmetleri uyguluyoruz. Koranavirüs'ün yayılmaması için tüm vatandaşlarımızın da üstüne düşen görev ve sorumlulukları yapmalarını rica ediyor, sağlıklı günler diliyorum." - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alim Uzundemir, Koronavirüs, Ortaca, Güncel
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