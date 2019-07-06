06.07.2019 09:59
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Başkan Uzundemir; "Ortak hedefimiz hizmet"

Başkan Uzundemir; "Ortak hedefimiz hizmet"

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, belediye personeli ile bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, belediye personeli ile bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Kent Konseyi Salonundaki toplantıya Başkan Uzundemir'in yanı sıra Başkan Yardımcıları Mustafa Kara ve Fedai Kılıç ile belediye Meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda, Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İnşaat, Kademe, Yol Yapım ve Bakım Hizmetleri personeli ile gündem değerlendirmesi yapıldı.

Amaçlarının ilçe halkına daha iyi hizmet verebilmek olduğunu vurgulayan Başkan Uzundemir,

"Biz büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin de ortak hedefi Ortaca'ya en iyi hizmeti verebilmek. Gece gündüz demeden meclis üyesi ekip arkadaşlarım ve sizler uyum içinde Ortaca için çalışıyoruz. Ben hepinize öncelikle Allah'tan güç kuvvet ve çalışmalarınız da başarılar diliyorum." dedi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
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