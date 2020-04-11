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Başkan vatandaşları yalnız bırakmadı

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, sokağa çıkma yasağında vatandaşları yalnız bırakmadı.

11.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:22
Başkan vatandaşları yalnız bırakmadı
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, sokağa çıkma yasağında vatandaşları yalnız bırakmadı.

31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilanının ardından Orhaneli ilçesinde de vatandaşlar evlerinde kaldı. Evlerinden dışarı çıkmayan vatandaşlar ihtiyaçları için Orhaneli Belediyesi ve 112 telefonlarını arayarak yardım talep etti. Belediye Başkanı Ali Aykurt, zabıta ekipleri ile beraber kapı kapı dolaşarak vatandaşların ihtiyaçlarını ayaklarına kadar götürdü. Aykurt, "Sokağa çıkma yasağında vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmeyeceğini söylemiştik. Bir ailemizin evlatları için Vefa Sosyal Destek Gurubu'muzdan talep ettiği süt ve bebe bisküvisini bizzat teslim etme fırsatım oldu. Hemşehrilerimizin bizlere duyduğu güven ve yüzlerindeki tebessüm sayesinde bizler daha çok çalışma şevki buluyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Orhaneli Belediye Başkanı, Orhaneli, Güncel
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