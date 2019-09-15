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Başkan ve kaymakamdan sünnet çocuklarına makam aracı jesti

Bursa'da yoksul ailelerin çocuklarını sünnet ettiren belediye başkanı ve kaymakam, çocukları makam araçlarıyla gezmeye çıkarttı.

15.09.2019 09:12Başkan ve kaymakamdan sünnet çocuklarına makam aracı jesti
Bursa'da yoksul ailelerin çocuklarını sünnet ettiren belediye başkanı ve kaymakam, çocukları makam araçlarıyla gezmeye çıkarttı.

Orhaneli ilçesinde geleneksel hale gelen sünnet şöleni bu yıl da tekrarlandı. 15 çocuk sünnet ettirilirken, bu sene önceki yıllardan farklı olarak belediye başkanı ve kaymakam çocuklara makam araçlarını tahsis etti. Çocuklar makam aracıyla şehir turu arttı.

Geleneksel sünnet şölenini bu sene de düzenlediklerini ifade eden Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Bizim her yıl ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşuna denk gelen sünnet şölenimiz var. Bunu bu yıl da gerçekleştirdik. İlçemizde sünnet olma imkanı olmayan çocukları tespit edip onları sünnet ettiriyoruz. Bu yıl da yaptığımız şölende bir çok eğlence tertipledik. Ayrıca çocuklarımıza kaymakamımızla birlikte makam araçlarını tahsis ederek onlara şehir turu attırdık. Bu yıl 15 çocuğumuzu sünnet ettirdik" dedi. - BURSA

Orhaneli, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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