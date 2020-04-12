Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan ve rektörden hasretin klibi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sokağa çıkma yasağının uygulandığı Bursa sokaklarından sakin görüntüler eşliğinde hasret klibi hazırlatıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.

12.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:24
Başkan ve rektörden hasretin klibi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sokağa çıkma yasağının uygulandığı Bursa sokaklarından sakin görüntüler eşliğinde hasret klibi hazırlatıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Korona virüs salgını sebebiyle 48 saat süreli sokağa çıkma yasağının yaşandığı illerden Bursa da sessizliğe büründü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özel kliple özlemini dile getirirken, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da, öğrencilerine yönelik özel bir kliple iletişim kurdu. Bursa'nın başlıca tarihi ve kültürel yerleri ile sokağa çıkma yasağının ilk günündeki boş caddelerin silueti, havadan görüntülerle aktarıldı.

Başkan Aktaş, kentin eski canlı günlerine bir an evvel kavuşabilmesini dileyen bu klibinde, Sezen Aksu'nun hasret konulu şarkısı kullandı. Aksu'nun 1980'li yılların sonlarına doğru seslendiği 'Hasret' adlı şarkısından diziler, kentliye de tercüman oldu.

Bursa halkını duygulandıran klipte, Aksu'dan, "Ter döküyor dört duvar, ter bense beklerim, bir gün mutlaka Ters dönecek anahtarlar, bir gün elbet çıkacaksın ışığa Sen aydınlığa ben sana hasret" dizeleri dinlendi. Başkan Aktaş'ın paylaşımı için "Geceye bir 'hasret' şarkısı bırakalım. Çok özledik, ama her şey sana daha erken kavuşmak için Güzel Bursa'm..." ifadesine yer verdi.

Rektör Kılavuz ise, kampüslerinden uzak kalan üniversiteli gençlere Zeki Müren'in hasret şarkısı ve Münir Özkul'un Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı Mahmut Hoca'dan bir repliğiyle seslendi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Uludağ Üniversitesi, Alinur Aktaş, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca’nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu Haberler
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Haberler ›› Güncel ››Başkan ve rektörden hasretin klibi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:50: Farkındalık için Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundular - Haber 15:49: 85 yaşındaki Reyzan teyzenin su saatini değiştirdiler - Haber 15:49: Kızılay, emniyet mensuplarını yalnız bırakmadı - Haber 15:47: KONYA Beyşehir'in sessiz sokakları havadan görüntülendi - Haber 15:46: İstanbullular can dostları ile balkonlarda güneşleniyor - Haber 15:38: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi - Haber 14:06: Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber