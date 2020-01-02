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Başkan Vekili Aslan: "2020 yatırım ve hizmet yılı olacak"

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan; doğası, tarihi ve gölüyle Van'ın önemli bir turizm kenti olduğunu belirterek, "2020 yılında ilçemizin ihtiyaç duyduğu yatırım ve hizmetleri hızlı ve etkin bir biçimde uygulayacağız inşallah" dedi.

02.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:05 Başkan Vekili Aslan:
'ın Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan; doğası, tarihi ve gölüyle Van'ın önemli bir turizm kenti olduğunu belirterek, "2020 yılında ilçemizin ihtiyaç duyduğu yatırım ve hizmetleri hızlı ve etkin bir biçimde uygulayacağız inşallah" dedi.

Başkan Vekili Aslan, beraberindeki İl Defterdarı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Murtaza Kamar, Plan Proje, Park Bahçeler, İmar ve Emlak ve İstimlak müdürleriyle İpekyolu'nda ihtiyaç duyulan hizmetler konusunda saha çalışması yaptı. Bu kapsamda Hatuniye ve Buzhane mahallelerinde planlanan yeni yatırım ve hizmet alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Vekili Aslan, birim müdürlerinden bilgiler aldı. Daha sonra İpekyolu sınırları içinde kalan ve Van Gölü'ne kıyısı olan 2 bin 800 metrelik sahil bandını gezerek önümüzdeki sezon yapılması planlanan projeleri yerinde inceleyen Başkan Vekili Aslan, "Doğası, tarihi ve gölü ile ülkemizin önemli turizm potansiyelini içinde barındıran ilimize örnek bir sahil bandı projesi uygulamak istiyoruz. Bugün bu amaçla ilgili birim müdürlerimizle birlikte proje alanlarında incelemelerde bulunuyoruz. Amacımız; tarihi, doğası ve eşsiz Van Gölü'ne sahip ilimizi hak ettiği değere ulaştırmaktır. 2020 yılında ilçemizin ihtiyaç duyduğu yatırım ve hizmetleri hızlı ve etkin bir biçimde uygulayacağız inşallah" dedi. - VAN

İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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