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Başkan Vekili Aslan'dan mahalle ziyareti

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Kevenli Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

29.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:35Başkan Vekili Aslan'dan mahalle ziyareti
'ın Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Kevenli Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Kevenli Mahallesi'nde ilk olarak ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evine misafir oldu. Aile fertleriyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Aslan, ihtiyaçlarının karşılanması için yetkililere gerekli talimatları verdi.

Ardından Kevenli Mahallesi'nin sokak ve caddelerinde incelemelerde bulunan Başkan Vekili Aslan, vatandaşlarla da yakından ilgilendi. İmkanlar dahilinde tüm vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gayret gösterdiklerini ifade eden Aslan, "İpekyolu ilçesinde 50 binin üzerinde yardıma muhtaç kişinin dosyası var. Devletimizin bizlere verdiği imkanları, gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit ederek sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Daha sonra Kevenli İlk ve Ortaokulunda incelemelerde bulunan Aslan, öğretmen ve idarecilerden bilgi aldı. Talepleri dinleyerek yetkililere talimatlar veren Aslan, öğretmenlerin zor bir mesleği icra ettiklerini söyleyerek, "Hem kaymakamlık hem de başkan vekilliği görevini bir arada icra ediyoruz. İyi ve kaliteli hizmetler vermeyi amaçlıyoruz. En önemli hizmet alanlarımızdan biri de milli eğitimdir. Bu bağlamda siz öğretmenlerimizin ayrı bir yeri vardır. Dolayısıyla eğitimde hem fiziki şartları hem de akademik kaliteyi arttırmaya gayret gösteriyoruz. Ben tekrar hepinize görevlerinizde ayrı ayrı başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirdikleri ziyaretlerde vatandaşın samimi ve gülen yüzünü görmenin, görev aşklarını arttırdığını aktaran Başkan Vekili Aslan, mahalle incelemelerine devam edeceklerini kaydetti. - VAN

İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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