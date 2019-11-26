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Başkan Vekili Aslan, ziyaretlerini sürdürüyor

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abidin Göksoy ile İpekyolu Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

26.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:51Başkan Vekili Aslan, ziyaretlerini sürdürüyor
'ın Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abidin Göksoy ile İpekyolu Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

2017 yılında İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi olarak hizmete açılan merkezde incelemelerde bulunarak, tekrar aktif olması için her türlü desteği sağlayacağını ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kursiyerler ve eğitmenlerle tanışarak, müdürlüğün genel durumu ve çalışmaları ile ilgili yöneticilerden bilgi aldı.

Daha önce de İpekyolu Belediyesine bağlı Sürekli Eğitim Merkezini ziyaret eden Başkan Vekili Aslan, 670 öğrencinin eğitim aldığı ve kaynak kitap, kırtasiye yardımlarının kesildiği merkeze de yine aynı şekilde destek olacağını belirtti.

Sinan Aslan, İpekyolu Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü eğitmen ve yöneticilerinin Öğretmenler Günü'nü de kutlayarak, karanfil ve çeşitli hediyeler verdi. Merkezde bulunan öğrencilerin velileriyle de tanışan Aslan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla kadın velilere karanfil hediye ederek, sağlıklı ve huzurlu günler diledi.

İpekyolu Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Fikret Yavuz ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a kursiyerlerinin el emeği olan tabloyu hediye etti. - VAN

Sosyal Güvenlik Kurumu, İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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