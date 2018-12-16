Başkan Vekili Epcim, Okulun Çöken Duvarını İnceledi

Hakkari
Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
, toprak kayması sonucu okul bahçesinin çöken duvarını inceledi.
Epcim, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve teknik personel ile sağanak nedeniyle oluşan toprak kayması sonucu istinat duvarının bir kısmının çöktüğü Kıran Mahallesi'ndeki Kız İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.
Çökmenin meydana geldiği noktada incelemelerde bulunan Epcim, ilgililerden bilgi aldı.
Yıkılan duvar ile okulun arka kısmında biriken toprağın temizlenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.
Cüneyt Epcim,Hakkari
16 Aralık 2018 Pazar 15:49