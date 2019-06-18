Başkan Vekili Karataş, çöp depolama alanında incelemelerde bulundu

VAN (İHA) – Van
'ın Çatak
Belediye Başkan Vekili Cemil Karataş
, çöp depolama alanında incelemelerde bulundu.
Başkan Vekili Karataş
, beraberindeki Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın ve AK Parti
encümenleri ile ilçe merkezinden 5 kilometre uzaklıkta bulunan çöp depolama alanında incelemelerde bulundu. Başkan Vekili Karataş
, "Çöp şehirler için en önemli sorunlardan biridir. Hem çevre açısından hem de sağlık açısından büyük tehlike oluşturur. Yazın sıcaklıkların artması sebebiyle metan gazının sıkışması ile küçük çaplı patlama ve yangınlardan dolayı yayılan dumanlar, Çatak- Pervari
yolunda tehlike arz edebiliyor. İnşallah en kısa zamanda bu olumsuz görüntüyü sonlandıracağız" şeklinde konuştu. - VAN