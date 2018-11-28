Başkan Vekili Uzan, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:18



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:18

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Kültür Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Kültür Mahallesi taziye evinde mahalle sakinleri ile toplantı yapan Kaymakam ve Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, hizmetlerin halk odaklı olması gerektiğini söyledi. Uzan, "Biliyorsunuz ki ilçemizin çehresini değiştirmek adına altyapıdan tutun da sokak sağlıklaştırılması, semt pazarı, engelsiz yaşam akademisi, Körsu Deresi rekreasyon alanı, yol çalışmaları ve buna benzer birçok projeyi hayata geçirmek için var gücümüzle çalıştık. Bununla beraber çok meşakkatli olan altyapı çalışmalarından ötürü bazı sorunlar yaşadık. Bunlar yolların tozlu olması, özellikle içme suyu sıkıntısı gibi. Elimizden geldiğince bu sorunları teftiş edip en aza indirgemeye çalışıyoruz. Seneye inşallah hepiniz evlerinizde Gümüşpınar köyümüzden bağlanan doğal kaynak suyuna kavuşacaksınız. Saatte 150 litre akacak sularınız ile en büyük sorunu ortadan kaldırmış olacağız. Bugüne kadar ilçemizde neler kazandırdık, nerede eksik kaldık, bunların istişaresi için sizlerle bir araya gelmek bizim için de iyi oluyor. Sizin düşüncelerinizi almak ve mahallede eksik kalan çalışmaları gidermek için buradayız" dedi.İlçeye yapılan hizmetlerden dolayı Uzan'a teşekkür eden vatandaşlar, sıkıntılarını birebir iletme fırsatı buldukları için memnuniyetlerini dile getirdiler. - MUŞ