Başkan Vergili'den Kardemir'e Ziyaret

Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç
'i ziyaret etti.
Vergili'yi makamında kabul eden Güleç, şirket olarak şehre karşı sorumluluklarını yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.
Devam eden çevre yatırımlarıyla ilgili Başkan Vergili'ye bilgi veren Güleç, şöyle konuştu:
"Çevre yatırımlarımızı hızla sürdürüyoruz. Devam eden 10 filtre çalışmamız var, şubat ayı sonunda bu çalışmalar sona erecek ve tesiste toplam 34 filtreyi devreye alacağız. Belediyemizin talebi doğrultusunda Skal Kırma Tesisimizin üzerini kapattık. Ayrıca burada bir çukur oluşturarak cürufu içeri tumba yapacağız ve Kayabaşı
Mahallesi tarafına da 25 metre yüksekliğinde bir set oluşturarak ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapacağız. Bu çalışma bittikten sonra görüntü ve çevre kirliliği sona erecek." Yenişehir
bölgesinde mülkiyeti KARDEMİR'e ait olan Mühendisler Kulübü, Havuzlu Bahçe
, Açık Sinema ve Yenişehir Sineması gibi tesislerde de kısa sürede çalışmalara başlanacağını belirten Güleç, sinemayı aslına uygun restore ederek Karabük halkının hizmetine sunacaklarını ifade etti.
Mühendisler Kulübünü de müze haline getireceklerini anlatan Güleç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın şirketimizin ve şehrimizin geçmişini ve bu günlere yolculuğunu daha yakından öğrenmelerini sağlayarak, onlarda Karabüklülük bilincini oluşturmaya çalışacağız. Kurduğumuz KARDEMİR Vakfı aracılığı ile şu anda alanı temizlenen eski Vatan Hastanesinin bulunduğu yerde de bir okul projesini hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Ayrıca yazlık sinemadan havuzlu bahçeye kadar olan alanlarda değişik spor tesisleri inşa ederek çocuklarımızın daha fazla spor yapmasına katkı sunacağız."
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise KARDEMİR'in kuruluşundan itibaren üstlendiği görevlerle şirkete büyük hizmetleri olan ve şehrin duayen iş adamlarından biri olan Kamil Güleç'in yönetim kurulu başkanı seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Vergili, "Karabük hepimizin, KARDEMİR ise gözbebeğimiz. İnanıyorum ki tüm Karabük'ün ortak değeri olan KARDEMİR sizin başkanlığınızda şehirle daha iç içe olacak ve Karabük'e daha fazla değer katacak. Çevre yatırımlarıyla ilgili verdiğiniz bilgiler çok değerli, öncelikle duyarlılığınıza teşekkür ediyorum. Bu yatırımların dışında birlikte de çalışmalar yapabiliriz, Asit köyü üzerinde KARDEMİR'e ait cüruf dökme sahasını hafriyat dökme alanı olarak belirleyebilir, o alanın üzerini önce toprakla kapatıp, sonra da ağaçlandırabiliriz. İnanıyorum ki yeni dönemde elbirliği içerisinde çok daha güzel çalışmalar yapacağız." dedi.
Görüşmede, KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Güleç'de yer aldı.
Rafet Vergili,Kamil Güleç,Karabük