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Başkan Vergili Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a başarılar diledi

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Aktaş'ı ziyaret ederek başarılar diledi.

24.07.2019 17:32 Başkan Vergili Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a başarılar diledi
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Aktaş'ı ziyaret ederek başarılar diledi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Daha önceki Yıllarda Karabük'te Vali olarak görev yapan Aktaş, ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye teşekkür etti. - KARABÜK

Emniyet Genel Müdürlüğü, Rafet Vergili, Mehmet Aktaş, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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