Başkan Vergili, Gezici Başkanlığı Kapullu'ya Taşıdı

Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, Gezici Başkanlık Ofisi uygulamasına Kapullu Mahallesi ile devam etti.
Mahalle ziyaretlerine ara vermeden sürdüren Başkan Vergili, Kapullu Mahallesinde çalışmaları yerinde inceleyerek halkın sorunlarını yerinde dinledi. Vatandaşların taleplerinin yerine getirileceğini ifade ederek vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra Kapullu Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde oluşturulan Başkanlık Makamından ayrılan Başkan Vergili, Gezici Başkanlık Ofisi uygulamasına Yeni Mahalle
ile devam edecek. - KARABÜK
Rafet Vergili,Karabük
Kaynak: İHA