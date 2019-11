Başkan Vergili, "Karabük 4 yıl içerisinde emsalsiz bir vilayet olacaktır"

Gençleri spora yönlendirmek ve amatör spor kulüplerinin faydalanması için yapılacak olan halı sahanın temel atma töreninde konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük'ün 4 yıl içerisinde emsalsiz bir vilayet olacağını söyledi. Kayabaşı Mahallesi Yaylacık Çobantepe Mevkiinde yapılacak olan halı sahanın temel atma törenine; Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Emekliler Derneği Karabük Şube Başkanı Celal Bulut, Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe, Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Kadın Kolları Başkanı Reşide Yıldırım, meclis üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.Tören öncesi konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Belediye Başkanlığı seçimi sonrası yapmış olduğumuz planlamalar ile inşallah hem bu sene, hem de önümüzdeki sene her hafta bir temel atma ve açılış töreni ile 4 senemizi tamamlayacağız. Bu mahallemizde daha önce halı saha yapmıştık ama pek verimli bir saha değildi. Burada Yaylacıksporumuz da hemen hemen üst kategorilere doğru devam etmektedir. Onlara iyi bir antrenman sahası olması için çalışmamıza başlayacağız. Devamında Emekliler Evinin açılışı ve asansör kulelerinin temel atma törenleri ile bu yılki faaliyetlerimizi tamamlayacağız." dedi.Başkan Vergili 10 yıl öncesine kadar yaptığı etkin icraatlardan bir tanesinin Karabük'e doğalgazı yüzde 98 seviyesine getirmeleri olduğunu belirterek, "Bu süreyi Zonguldak ile mukayese ettiğimiz zaman bu oran en az yüzde 60-65 demektir. Şuanda bir aile tüpe 100 lira vermek yerine 15 - 20 lira doğalgaz faturası ödüyor. Bu durum Karabük'ün ekonomisine katkı sağlıyor. Yapmış olduğumuz icraatların farkını şöyle bir ortaya koyalım. Geçmiş dönemde hizmet alımları ile ilgili personel ödemesi, iş makinesi alımlarının ödemesi bizim dönemimizden en az yüzde 30-35 daha fazlaydı. Buda on yılda 80 trilyon lira para yapar. Bu tasarrufu yapmak her belediyenin harcı değil. Yine Ankara Caddesi ile bağlantılı alt geçidi bizim ölçeğimizde hiç bir belediye yapamaz." diye konuştu.10 yıldan bu tarafa Karabük'ün uzun vadeli su problemi yaşamadığını ifade eden Başkan Vergili şu ifadelere yer verdi: "Ayrıca Türkiye'nin en ucuz suyunu Karabük kullanıyor. Meclis kararı ile zam yaptık ama su ücreti diğer şehirlere göre yine yarı yarıya ucuz. Yine biliyorsunuz Şehir Parkımızı açtık. İnşallah bu sene Spor Vadisi'ni kesinlikle bitireceğiz. Bu proje ile ilgili finansmanımız, her şeyimiz hazır."Kemikli Deresini 4 yıl içerisinde Şehir Bahçesi gibi bir Dikmen Vadisi yapacağını söyleyen Başkan Vergili, "Çok yakında burada kentsel dönüşüm başlıyor. Bu dönüşümde hiçbir arkadaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Bizim hizmetimiz yalnız Allah rızası için, sizlere hizmet etmek için. Siz 3 dönemdir Belediye Başkanlığı görevini bana verdiniz. Şunu şöyle bilin ki Karabük Belediyesi'ne rüşveti, torpili sokmadan inşallah Karabük'ü bu 5 yıl içerisinde alt geçitler ile, üst geçitler ile Türkiye'nin örnek şehri yapacağız. Benim seçim vaatlerim her zaman sizlere sözümdür. Karabük 4 yıl içerisinde emsalsiz bir vilayet olacaktır. Burada yapacağımız halı sahamızın Kayabaşı Mahallemize, Fevzi Çakmak Mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." İfadelerini kullandı.Konuşmanın ardından yapılan dua ile birlikte halı sahanın temeli atıldı. - KARABÜK