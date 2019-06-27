27.06.2019 17:42
Haberler » Güncel » Haber

Başkan Vergili muhtarlarla ilk toplantısını gerçekleştirdi

Başkan Vergili muhtarlarla ilk toplantısını gerçekleştirdi

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştirdi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili , 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştirdi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında gerçekleşen toplantıya Karabük Belediyesi Birim Müdürleri, Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Özen ve mahalle muhtarları katıldı. Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Özen'in üçüncü döneminde yeniden seçilen Başkan Vergili'ye teşekkür ettiği toplantıda mahalle muhtarları tebrik eden Başkan Vergili'de istek ve sorunları dinledi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
31 mart , rafet vergili , karabük , muhtarlar , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:07 Ekrem İmamoğlu mazbatayı aldı  (AKTÜEL GÖRÜNTÜ) 2
19:06 EKREM İMAMOĞLU MAZBATASINI ALDIKTAN SONRA ADLİYE ÇIKIŞI KONUŞTU (aktüel görüntü)
19:06 FSM'DE ÇALIŞMA SÜRÜYOR (saat 17.00 aktüel görüntü)
19:03 FSM'deki bakım nedeniyle 15 temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yoğunluk  2- (HAVADAN)
19:03 Meteorolojiden sağanak uyarısı
19:02 Çorum'da 222 metruk ev yıkıldı
19:01 İSTANBUL- İMAMOĞLU MAZBATASINI ALMAK İÇİN ADLİYEYE GELDİ