Başkan Vergili Ziyaretlerine Devam Ediyor

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.<br><br>Başkan Vergili, İl Meteoroloji Müdürlüğü ile İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye parti üyeleri eşlik etti.<br><br>Karabük İl Meteoroloji Müdürü Ahmet Akıllıer ve personelleri ile İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - KARABÜK