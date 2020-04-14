Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Başkan Vidinlioğlu, Belediyenin çalışmalarını yerinde inceledi

Korona virüs salgını dolayısıyla hummalı bir çalışma içerisinde olan Kastamonu Belediyesi, misyon görevlerini de sürdürmeye devam ediyor.

14.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:31
Başkan Vidinlioğlu, Belediyenin çalışmalarını yerinde inceledi
Korona virüs salgını dolayısıyla hummalı bir çalışma içerisinde olan Kastamonu Belediyesi, misyon görevlerini de sürdürmeye devam ediyor.

Tüm ekipleriyle sahada olan Kastamonu Belediyesi'nde devam eden çalışmalar, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu tarafından incelendi.

Başkan Vidinlioğlu, ilk olarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Esentepe, Şahin Tepesi ve Tosya Yolu civarındaki konutların içme suyu basınçlarının maksimum seviyeye taşınması için Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ilave besleyici şebekelerin yapım çalışmalarını inceledi.

Saraçlar Mahallesi Olukbaşı Mevkisinde gerçekleştirilen dere yatağını genişletme ve temizleme çalışmalarında incelemelerde bulunan Başkan Vidinlioğlu, Nasrullah Meydanı'ndaki çevre düzenleme çalışmalarını ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde kanalizasyon deplase hattı döşeme çalışmasıyla ilgili de birim müdürlerinden bilgiler aldı.

Olağanüstü bir dönemden geçildiğini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "Korona virüs ile mücadelede hummalı bir çalışmamız var. Mahallerimiz ve sokaklarımızda ikinci tur dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte ilimizin ihtiyaçlarını ve projelerimizi de sürdürmek zorundayız. Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizde sahada olan tüm ekiplerimizin yanında oluyor ve çalışmalarımızı inceliyoruz. Çalışanlarımız özveriyle görevlerini sürdürüyor. Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için bizler sahadayız. Tek isteğimiz vatandaşlarımızın bu süreçte evde kalması" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Jeoloji uzmanı, İstanbul’daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Haberler
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı
Haberler ›› Güncel ››Başkan Vidinlioğlu, Belediyenin çalışmalarını yerinde inceledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:36: Bitlis'te 3 köy ve 9 apartmanda karantina uygulaması yarın sona erecek - Haber 18:36: Manisa'daki yurtta karantina süreleri bitenlerden şarkılı teşekkür - Haber 18:35: Hatay'da koronavirüsü yenen 2 hasta, alkışlarla taburcu edildi - Haber 18:35: Safranbolu Belediyesi ilk çiçek tohumlamasını yaptı - Haber 18:33: Kısmen kapatılan termik santralin açılması için başvuru - Haber 18:11: Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 16:43: Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi - Spor