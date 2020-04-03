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Başkan Vidinlioğlu'ndan 'Devlet Hastanesi karantina hastanesi' olsun teklifi

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Devlet Hastanesinin pandemi hastanesi olması yönünde teklifte bulundu.

03.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:18
Başkan Vidinlioğlu'ndan 'Devlet Hastanesi karantina hastanesi' olsun teklifi
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Devlet Hastanesinin pandemi hastanesi olması yönünde teklifte bulundu.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yazılı yaptığı açıklamasında şunları kaydetti: "İl Hıfzıssıhha Kurulumuza geçtiğimiz haftalarda önerdiğim devlet hastanemizin karantina hastanesi olması, poliklinik hizmetlerinin ise fizik tedavi ve rahabilitasyon hastanemiz de devam etmesi hususu salgın ile mücadelede hayati bir önem taşımaktadır. Korona virüs testi pozitif çıkan hastalarımızın tedavi gördüğü yer olan Devlet Hastanemizin izolasyonu şehrimizde salgın ile yapılan mücadeleye yeni bir boyut kazandıracak ve olası riskleri azaltacaktır. Hastanemizde poliklinik hizmeti veren doktorlarımız, servis hemşirelerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız ile çeşitli rahatsızlıklarla hastanemize gelen vatandaşlarımızın virüsten uzak tutulması da yapılan mücadele gereği elzemdir. Olağanüstü durumlardan hızla alınacak olağanüstü tedbirlerle çıkılır! Bir sağlıkçı olarak pandeminin durdurulmasında öngörülerin önemini çok iyi biliyorum. Bu salgını hep birlikte yeneceğiz. Riski azaltmak için devlet hastanemiz pandemi hastanesi olsun." - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Güncel
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