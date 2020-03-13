Başkan Vidinlioğlu, "Salgın süresince su kesme olmayacak"
Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Korona Virüs nedeniyle fırsatçılık yapanlara müsaade edilmeyeceğini belirterek, bu şahıszlara yönelik gerekenlerin yapılacağını söyledi.
13.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:12
Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Korona Virüs nedeniyle fırsatçılık yapanlara müsaade edilmeyeceğini belirterek, bu şahıszlara yönelik gerekenlerin yapılacağını söyledi. Başkan Vidinlioğlu, salgın süresince de su borcu olanlarla ilgili kesme işlemi uygulanmayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı tarafından Korona Virüsünün (Kovid-19) yayılmaması adına alınan önlemler doğrultusunda açıklamada bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Dezenfekte çalışmalarını ilk başlatan belediyelerden biriyiz hatta Türkiye'de bu işi en kapsamlı yapan iliz" dedi.
Başkan Vidinlioğlu, alınan kararların ardından şehirde fırsatçılara göz açtırılmaması adına Zabıta Ekipleri'ne gerekli talimatların verildiğini ve önceki gece itibariyle gerekenlerin hızla yapıldığını kaydetti.
Ayrıca temizlikte suyun önemine değinen Başkan Vidinlioğlu, su borcu nedeniyle suyu kesilme noktasına gelenlerin sularında salgın süresince her hangi bir kesme işlemi uygulanmayacağını ifade etti.
Fırsatçılığın Türk töresinde yerinin olmadığının da altını çizen Başkan Vidinlioğlu, şunları söyledi: "Fırsattan istifade etmek töremize yakışır bir durum değil. Aslında sağlık hepimizin derdi olmalı. Hatta böyle durumlarda karından bile bir miktar taviz verip sağlıklı bir nesil için ürünleri daha uyguna vermek sosyal dayanışma açısından daha hoş bir tavır olur. Kubbede bırakılan seda önemli. Mesela 10 liralık kolonya 8 liraya indi desinler. Herkes alabilsin diye İnşallah böyle haberlerin yapıldığı günleri görürüz. Bu anlamda dün akşam itibariyle bizler fırsatçılığa müdahale ettik ve edeceğiz. Zabıta ekiplerimizi görevlendirdik. Öncelikli tedbir olarak bunu aldık. Daha farklı tedbirlerinde üzerinde görüşeceğiz. Su kesintileri bizde çok fazla olmuyor. Bu konuda inisiyatif alıyorum. Bu süreçte su borcundan dolayı suyu kesilme noktasına gelmiş olanlara salgın süresi bitimine kadar kesme işlemi uygulanmayacak" - KASTAMONU
Cumhurbaşkanlığı tarafından Korona Virüsünün (Kovid-19) yayılmaması adına alınan önlemler doğrultusunda açıklamada bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Dezenfekte çalışmalarını ilk başlatan belediyelerden biriyiz hatta Türkiye'de bu işi en kapsamlı yapan iliz" dedi.
Başkan Vidinlioğlu, alınan kararların ardından şehirde fırsatçılara göz açtırılmaması adına Zabıta Ekipleri'ne gerekli talimatların verildiğini ve önceki gece itibariyle gerekenlerin hızla yapıldığını kaydetti.
Ayrıca temizlikte suyun önemine değinen Başkan Vidinlioğlu, su borcu nedeniyle suyu kesilme noktasına gelenlerin sularında salgın süresince her hangi bir kesme işlemi uygulanmayacağını ifade etti.
Fırsatçılığın Türk töresinde yerinin olmadığının da altını çizen Başkan Vidinlioğlu, şunları söyledi: "Fırsattan istifade etmek töremize yakışır bir durum değil. Aslında sağlık hepimizin derdi olmalı. Hatta böyle durumlarda karından bile bir miktar taviz verip sağlıklı bir nesil için ürünleri daha uyguna vermek sosyal dayanışma açısından daha hoş bir tavır olur. Kubbede bırakılan seda önemli. Mesela 10 liralık kolonya 8 liraya indi desinler. Herkes alabilsin diye İnşallah böyle haberlerin yapıldığı günleri görürüz. Bu anlamda dün akşam itibariyle bizler fırsatçılığa müdahale ettik ve edeceğiz. Zabıta ekiplerimizi görevlendirdik. Öncelikli tedbir olarak bunu aldık. Daha farklı tedbirlerinde üzerinde görüşeceğiz. Su kesintileri bizde çok fazla olmuyor. Bu konuda inisiyatif alıyorum. Bu süreçte su borcundan dolayı suyu kesilme noktasına gelmiş olanlara salgın süresi bitimine kadar kesme işlemi uygulanmayacak" - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Etiketler : Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Zabıta, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Güncel
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Güncel
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek