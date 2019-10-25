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Başkan Vural, üniversite yolundaki çalışmaları inceledi

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye yerleşkesine giden yolda yapılan kaldırım çalışmalarında incelemede bulundu.

25.10.2019 14:30Başkan Vural, üniversite yolundaki çalışmaları inceledi
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye yerleşkesine giden yolda yapılan kaldırım çalışmalarında incelemede bulundu.
Belediye Başkanı Vural, GAÜN İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu'nun bulunduğu İslahiye Yerleşkesi'nde öğrencilerin kullandığı Arfalı Yolu'nu yerinde gördü.
Vural, üniversite öğrencilerinin rahat yürümelerini sağlamak maksadıyla 1,3 kilometrelik asfalt yola kaldırım yapmak için çalışmalara başlandıklarını söyledi. İslahiye Devlet Hastanesi'ne 5 mahalleyi bağlayan yolda da çalışmalara hız verildiğini belirten Vural, 3 günde 3 kilometre yol açarak 5 mahalleyi hastane yoluna bağladıklarını ifade etti.
Vural ayrıca vatandaşlar için yürüme yoluyla bisiklet yolu yapmayı planladıklarını kaydetti.

Gaziantep Üniversitesi, Kemal Vural, Güncel

Kaynak: AA

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