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Başkan Yaka'nın mahalle buluşmaları

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Kayalı, Yağmapınar ve Yeşilyurt mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

23.08.2019 12:28 Başkan Yaka'nın mahalle buluşmaları
Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Kayalı, Yağmapınar ve Yeşilyurt mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kayalı Mahallesini ziyaretinde mahalle buluşmalarının ilçede devam edeceğini söyleyen Başkan Yaka, "Bütün mahallerimize ulaşmayı onların sorunlarına çözüm bulmaya gayret edeceğiz. Vatandaşlarımıza hizmet götürmekten mutlu oluyoruz. Tecrübelerimiz ile güzle hizmetler yapmaya gayret edeceğiz. Desteğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.
Başkan Yaka daha sonra vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.

Başkan Yaka'ya ziyaretlerinde, Başkan Yardımcısı Halil Aker, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Uğurlu ile daire amirleri eşlik etti.

Mehmet Yaka, Karapınar, Kayalı, Güncel

Kaynak: AA

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