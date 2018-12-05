Başkan Yalçın Başarılı Sporcuları Tebrik Etti

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:15



05 Aralık 2018 Çarşamba 15:15

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, amatör sporlarda dereceye giren sporcuları tebrik etti.Sporcu ve antrenörlerine teşekkür belgelerini takdim eden Başkan Yalçın, başarılarının devamını dileyerek, "Spora ve sporculara tam destek veriyoruz. İlçemizde amatör sporlarda dereceye giren sporcularımıza ve antrenörlerine teşekkür belgelerini takdim ettik. Kickboks, dart, masa tenisi dallarında dereceye giren ilçemizi en iyi şekilde temsil eden sporcu kardeşlerimizle istişarelerde bulunduk. Sporcu kardeşlerimize fedakarca hizmet veren antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum. Kaymakamımız Fatih Kurt, Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Sedat Büyük, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Köroğlu, İlçe Gençlik Spor Müdür Vekilimiz İslam Özkul'a emeklerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde gençlerimizi spora yöneltmek onların zihinsel ve bedensel olarak sporla birlikte zinde kalmalarını sağlamak için desteklerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı. - BİLECİK