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Başkan Yalçın, "Birlik olma vaktidir"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

28.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:25Başkan Yalçın,
Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'de şehit olan kahraman askerlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde devletimiz, milletimiz ve vatanımız için bir olma vaktidir" diyen Başkan Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu metne yer verdi: "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Büyük Türk Milletinin başı sağ olsun."

Başkan Yalçın mesajını "Allah ordumuzu muzaffer eylesin." diyerek tamamladı. - KAYSERİ

Talas, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

28.02.2020 12:09:55