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Başkan Yalçın, "Bisiklet, insan yaratılışına en uygun araç"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen bisiklete binme etkinliğine katıldı.

17.09.2019 16:27Başkan Yalçın,
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen bisiklete binme etkinliğine katıldı.

Talas Lisesi öğrencilerinin katılımıyla Talas Belediyesi önünden startı verilen bisiklet turu öncesi kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Genel Müdürü İbrahim Somtaş, bugün farkındalık oluşturmak amacıyla attıkları adımın hayatın bir parçası haline gelmesi temennisinde bulundu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yaptığı konuşmada bisikletin insan yaratılışına en uygun araç olduğuna dikkat çekerek, "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı bisiklete binme seferberliğine katkıda bulunmuş olduk. Bisiklet, insan yaratılışına en uygun araç ve sportif olarak yaklaşıldığında çok güzel bir spor. Biz de bisiklet binmenin yaygınlaşması için katkıda bulunmuş olduk. Belediye başkanı olarak gençlerimizin önünde etabı tamamladık. Talas'ın üniversite kenti olması nedeniyle bisiklete binmeyi yaygınlaştırmak için bu konudaki altyapıyı hazırlamamız gerekiyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu işe katkı sağlayan Türkiye Belediyeler Birliği'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'ye teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yalçın ve beraberindeki öğrenciler, bisiklete binerek pedal çevirdi. Belediye meydanından başlayan bisiklet turu, Cemil Baba Mezarlığı önü ve Yamaç Paraşütü İniş Alanı ile devam ederek Talas Kaymakamlığı önünde sona erdi. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Talas, Güncel

Kaynak: İHA

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