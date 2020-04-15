Başkan Yalçın'dan kampanyaya 10 bin TL destek
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 10 bin TL bağışladı.
15.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:06
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da 10 bin TL destekte bulundu. Başkan Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı bağışın dekontunu paylaştı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Mustafa Yalçın, Talas, Güncel