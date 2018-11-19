Başkan Yalçın'dan Pazaryerisporlu Oyunculara Tebrik

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:00



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:00

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, kendi evinde zorlu Yeşilyurtspor karşısında aldığı 1 puan sonrası Pazaryerispor'u tebrik etti.Bilecik 1. Amatör Lig 8'inci hafta müsabakasında Pazaryeri İlçe Stadı'nda oynanan Pazaryerispor-Yeşilyurtspor 3-3'lük skorla berabere kaldı. Maç sonunda futbolcuları zorlu karşılaşma sonucu 1 puan almaları nedeniyle tebrik eden Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlçemizin gururu Pazaryerisporumuz Bozüyük temsilcisi Yeşilyurtspor ile güzel zevkli bir müsabaka sonucu 3-3 berabere kaldı.İki takım oyuncularını bizlere güzel bir müsabaka izlettirdikleri için teşekkür ederim. Alınan bu beraberlik sonrası ligde 8 hafta sonunda 10 puana ulaştık" dedi. - BİLECİK