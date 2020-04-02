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Başkan Yalçın'dan zabıtaya tebrik telefonu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni tip koronavirüse karşı yürütülen tedbir çalışmaları kapsamında başarılı işlere imza atan zabıta personelini görüntülü telefon konuşmasıyla tebrik etti.

02.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:15
Başkan Yalçın'dan zabıtaya tebrik telefonu
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni tip koronavirüse karşı yürütülen tedbir çalışmaları kapsamında başarılı işlere imza atan zabıta personelini görüntülü telefon konuşmasıyla tebrik etti.

İlçe genelindeki pazar ve marketlerde sosyal mesafe, düzen, temizlik ve fiyat denetimi gibi konularda çalışmalarını aralıksız sürdüren zabıta personeli ile görüntülü telefon konuşmasıyla buluşan Başkan Yalçın, zabıtanın halk sağlığı için var gücüyle çalıştığına dikkat çekti.

Başkan Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: "İnanıyoruzki her şey Allah'tan. Sağlık çalışanlarıyla beraber sizin de 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğumuz malum. Belediyenin kolluk kuvveti olarak halkın esenliği için çalıştığınız herkes tarafından biliniyor. Vatandaşımız çalışmalarınızı takdir ediyor. Bize gelen geri dönüşler çok güzel. Bugünler de geçecek. Sizler kendinize dikkat edin. Kendisini koruyamayanın kimseye faydası olmaz. O nedenle maske, eldiven ve sosyal mesafe tedbirlerine azami dikkat edin. Sizlerin çalışmasından bizler de memnunuz. Allah yardımcınız olsun. İnşallah bugünleri sağlıkla atlatacağız."

Başkan Yalçın son olarak da tüm zabıta personeline ve ailelerine selam göndererek sağlıklı günler temennisinde bulundu. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Yalçın, Zabıta, Talas, Güncel
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