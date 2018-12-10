Başkan Yalçın Esnafın Sorunlarını Dinledi

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:48



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:48

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bölge esnafı ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.Başkan Yalçın, ilçe esnafına hayırlı işler temennisinde bulundu. Kısa bir açıklamada bulunan Yalçın "İlçemiz esnafından Celal Eryılmaz ve Pazaryerili hemşehrilerimizle hasbıhal ettik. Bu vesileyle bütün esnaflarımıza hayırlı işler bol kazançlar, tüm hemşehrilerimize de hayırlı bir hafta diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK