Başkan Yalçın Esnafın Sorunlarını Dinledi

11 Aralık 2018 Salı 11:05



11 Aralık 2018 Salı 11:05

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bölge esnafı ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçe esnafına hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnafa ilçeyi anlatan tablo da hediye eden Yalçın, "Hemşehrilerimize her zaman hizmet etmek için gece gündüz çalışan taksici esnafımızı ziyaret ettik. Çınar taksi çalışanlarına bize gösterdikleri yakin ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah yakında daha kurumsal olarak T plakalarına da kavuşacaklar. Daha sonra ilçemiz esnaflarından Çardak Çayevi sahibi Necmettin Kurtpınar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Rabbim hayırlı işler bol kazançlar nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı. - BİLECİK