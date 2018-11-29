29 Kasım 2018, 11:59
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Başkan Yalçın Gençlik Merkezi Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Başkan Yalçın Gençlik Merkezi Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik Gençlik ve Spor il Müdürü Aslan Yıldız ile birlikte Pazaryeri Gençlik Merkezi inşaatını yerinde inceledi.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik Gençlik ve Spor il Müdürü Aslan Yıldız ile birlikte Pazaryeri Gençlik Merkezi inşaatını yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgi alan ve incelemeden sonra açıklamada bulunan Başkan Yalçın "Vizyon projelerimizden Gençlik Merkezi inşaatını Gençlik ve Spor il Müdürü Aslan Yıldız ile birlikte yerinde inceledik. Kaymakamımız Fatih Kurt'u ziyaret ettik. Proje hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. İçinde 5 adet spor salonları, tenis kortu, basketbol sahası, kafeterya kamelyaları, dinlenme yerleri olan 7 dönüm üzerinde kurulan tesis şubat ayında hemşehrilerimizin hizmetine girecek. Ayni zamanda halkımıza sözümüz olan Yüzbaşı mahallesine değer katacak ilçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
29 Kasım 2018 Perşembe 11:59