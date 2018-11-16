Başkan Yalçın, Hamam Çalışmalarını Yerinde İnceledi

16 Kasım 2018 Cuma 11:31



16 Kasım 2018 Cuma 11:31

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, belediye ekipleri tarafından yapılan hamam çalışmalarını yerinde inceledi.Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, "Hamamımız da kapalı yüzme havuzu çalışmaları bitti. Yakın zamanda açılışını yapacağız. Hamam giriş ücretinden hemşehrilerimiz sauna, buhar odası, dinlenme havuzu ve yüzme havuzundan yararlanacak bu da müjdemiz olsun. 2014 yerel seçimlerinde havuz yapacağız demiştik. Sözümüzü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi. - BİLECİK