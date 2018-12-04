Başkan Yalçın, Hanımlar Lokalinin İnşaat Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, hanımlar lokali sosyal tesisinin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, "Vizyon projelerimizden hanımlar lokali ve sosyal tesis inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. 10 gün sonra açılışa hazır hale gelecek. Dönemimiz boyunca ilçemizin ihtiyaçlarını karşılayacak birçok tesis kazandırdık. Hanımlar lokali ve sosyal tesis binamızda ilçemizin ekonomisine katkı sağlayacak projeler olacak. Tesisimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK
Muzaffer Yalçın,Pazaryeri,Bilecik
04 Aralık 2018 Salı 14:03