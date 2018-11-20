Başkan Yalçın'ın, Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir
'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Bir takım temaslar için Ankara
'ya giden Başkan Yalçın, Bakan Yardımcısı Eldemir'i makamında ziyaret etti. Kısa bir açıklama yapan Başkan Yalçın, "Bir takım temaslar için Ankara'ya gittik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
tarafından Sağlık Bakan Yardımcılığı'na atanan hemşehrimiz Halil Eldemir
'i makamında ziyaret ederek, ilçemiz hakkında istişarelerde bulunduk. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK