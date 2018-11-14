Başkan Yalçın, İnşaat Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, Kaymakam Fatih Kurt
ile birlikte Pazaryeri Gençlik Merkezi'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden inşaatın durumu hakkında bilgi aldı. Ardından bir açıklama yapan Başkan Yalçın, "Kaymakamımız Fatih Kurt ile birlikte yapımı devam eden Pazaryeri Gençlik Merkezi'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. İlçemize sosyal kültürel ve sportif anlamda büyük değer katacak olan Gençlik Merkezi'nin bu yılın sonun da bitmesi hedefleniyor. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK
Muzaffer Yalçın,Bilecik,Pazaryeri
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:41